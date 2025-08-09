Los cuatro astronautas de la Crew-10 amerizan frente a Estados Unidos tras cinco meses en el espacio

Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX y la NASA han amerizado este sábado frente a California, en la costa oeste de Estados Unidos, tras casi cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), donde realizaron experimentos para facilitar futuras exploraciones espaciales. Los tripulantes, a bordo de una cápsula Dragon de la empresa del magnate Elon Musk, llegaron al mar cerca de las 8:33 horas del Pacífico estadounidense tras desacoplarse el viernes de la EEI, donde los reemplazó ya la tripulación de la misión Crew-11