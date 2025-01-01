De regreso en Maryland, Kilmar Ábrego García enfrenta deportación al presentarse en oficina de ICE

La cita programada en una oficina de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore se produce pocos días después de que el inmigrante de 30 años fuera liberado de una cárcel en Tennessee, donde había estado detenido desde junio tras ser traído de regreso a Estados Unidos después de su deportación errónea a El Salvador. Las autoridades de inmigración han dicho que planean deportar a Ábrego Garcia a Uganda, que recientemente aceptó un trato para aceptar a ciertos deportados de Estados Unidos, después de que él rechazara una oferta
| etiquetas: maryland , ice , kilmar abrego , garcia , detención , deportación , trump , eeuu
¿Qué narices hace un latinoamericano en un país africano del que no debe saber ni idioma ni por donde empezar a buscarse la vida, si ni si quiera los de Uganda se pueden buscar la vida habitualmente?