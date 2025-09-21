Regreso de la Bión M2: una odisea roedora en el espacio

Ya están en casa los ratones espaciales después de pasar casi un mes en órbita y sobrevivir a una reentrada balística y un incendio en la zona de aterrizaje (bueno, no todos sobrevivieron). La cápsula sharik, derivada de la usada en las pioneras misiones Vostok, aterrizó tras una reentrada balística (debido a su forma esférica, la cápsula no puede maniobrar para reducir la aceleración y aumentar la precisión del aterrizaje, de ahí que este diseño de cápsula solo se haya usado en misiones tripuladas en los programas Vostok y Vosjod).