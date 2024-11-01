Regar bien tus plantas: errores a evitar

Cuando se trata de cuidar tus plantas de interior, regar es posiblemente una de las tareas más importantes. Sin embargo, es fácil cometer errores que pueden provocar la muerte de tus plantas. ¡Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar al regar tus plantas!
Y por algún motivo otras personas preguntan en casa de gente ajena con plantas si pueden vaciar el vaso de agua en la planta. No pregunteis eso, es rarito y te obliga a pronunciar un no rotundo con cara de espanto.
Se riegan cuando esté la tierra seca, en muchos sitios como que ponen tiempos (cuando lo haces por inmersión) yo las dejó dos horas (a ojo de buen cubero) a remojo.
Y en ese mismo riego también le mojo la tierra por arriba para romper la tensión… » ver todo el comentario