Un refugio de animales salva a Bob, Samy y a Pulgarcito

El refugio gallego de la Isla de Tali ha difundido en sus redes sociales estos dos episodios que, según advierte, reflejan el abandono y la falta de responsabilidad hacia animales considerados «menores» o de granja. Así pues, relatan que las cobayas Bob y Samy fueron abandonadas en una caja de cartón y que el cabrito Pulgarcito nació a la intemperie y sin asistencia veterinaria de una cabra cuyo dueño no sabía que estaba preñada. De este último caso recibieron una llamada desesperada y se quedaron toda la noche asistiéndolo para estabilizarlo.

Hay gente que representan lo peor del ser humano, por suerte hay personas buenas, como las voluntarios de ese refugio.
