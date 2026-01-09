Un refugio de animales salva a Bob, Samy y a Pulgarcito

El refugio gallego de la Isla de Tali ha difundido en sus redes sociales estos dos episodios que, según advierte, reflejan el abandono y la falta de responsabilidad hacia animales considerados «menores» o de granja. Así pues, relatan que las cobayas Bob y Samy fueron abandonadas en una caja de cartón y que el cabrito Pulgarcito nació a la intemperie y sin asistencia veterinaria de una cabra cuyo dueño no sabía que estaba preñada. De este último caso recibieron una llamada desesperada y se quedaron toda la noche asistiéndolo para estabilizarlo.