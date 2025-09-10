edición general
Reflexiones más allá del crecimiento (I): Materias críticas, transición energética y justicia global

Iniciamos en este artículo una serie de reflexiones de diversas autorías en torno al concepto de «más allá del crecimiento» con motivo de la conferencia Beyond Growth España que tendrá lugar el próximo 26 de setiembre en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Estamos en medio de una transformación que marcará el rumbo del siglo XXI: la transición hacia un modelo energético y digital más limpio. Paneles solares, coches eléctricos, turbinas eólicas, baterías, redes inteligentes… todo ello forma parte de una nueva infraestructura que promete ...

crob #1 crob
Me pregunto cuánta gente se intersa por este tema tan trascendente en lugar del último reality de tele5 o el espumarajo de un némesis especular en twitter
