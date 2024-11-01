La reflexión de un joven andaluz sobre la "confrontación" constante de Moreno Bonilla y su Gobierno con Cataluña y Euskadi: "Parece que lo hace para tapar su incompetencia"  

Si bien, durante muchos meses, muchos andaluces y andaluzas han caído banalmente en esta retórica, amplificada entonces y ahora por la radiotelevisión pública andaluza (como claro recurso propagandístico del Ejecutivo autonómico), cada vez son más los que están denunciando precisamente esto, que esta receta pareciese que responde a un intento de Moreno de «tapar su incompetencia» que a una realidad. Es lo que ha denunciado justamente un joven andaluz en redes sociales, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología, en un vídeo
| etiquetas: moreno bonilla , pp , incompetencia