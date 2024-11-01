ReeVo adquiere Hispasec, empresa matriz de VirusTotal y tractora del ecosistema tecnológico malagueño

Hispasec Sistemas, la empresa malagueña matriz de VirusTotal que catalizó la llegada de Google a la capital de la Costal del Sol con su actual Centro de Ingeniería de Seguridad, ha cerrado su venta a la compañía italiana ReeVo. La operación, cuya cuantía no ha trascendido, se concretó la semana pasada tras un proceso de negociación iniciado en 2024. Miguel Manteca, uno de los CEO de la malagueña, explica a este diario que la finalidad de la adquisición es crear “más músculo en conjunto”. Pues, mientras la italiana está especializada en ...