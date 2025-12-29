edición general
4 meneos
7 clics
Reducir la actividad al aire libre, límites a la circulación y riego de carreteras: Gijón activa el protocolo anticontaminación

Reducir la actividad al aire libre, límites a la circulación y riego de carreteras: Gijón activa el protocolo anticontaminación

Se recomienda, asimismo, reducir toda actividad al aire libre y considera realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. El protocolo también establece avisar a las empresas ubicadas en la zona en que se activa el protocolo y que operan bajo una autorización ambiental integrada (AAI) o autorización como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA), para la adopción de medidas de reducción de emisiones.

| etiquetas: asturias , gijón , contaminación , industria , vehículos , aire libre
4 0 0 K 56 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 56 actualidad
#1 Astur_
reducir toda actividad ,menos la empresarial
1 K 31
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 principal foco de la contaminación en la zona oeste de Gijon
0 K 20

menéame