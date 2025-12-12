edición general
Reddit impugna la prohibición de las redes sociales a los menores de Australia ante el Tribunal Supremo

Reddit argumenta que la norma es inconstitucional y desproporcionada. Reddit abre varios frentes legales. Por un lado, cuestiona que su servicio sea considerado una "plataforma de redes sociales". La empresa insiste en que su propósito principal es facilitar el intercambio de conocimiento y la conversación temática, no la interacción social basada en relaciones personales y que la ley impone "una restricción directa y sustancial" sobre la "libertad implícita de comunicación política", un principio reconocido por la jurisprudencia constitucional

