Red Hat confirma incidente de seguridad tras la intrusión de hackers en una instancia de GitLab [eng]

Un grupo de extorsión que se autodenomina Crimson Collective afirma haber robado casi 570 GB de datos comprimidos de 28.000 repositorios de desarrollo internos, y la empresa ha confirmado que se trató de una violación de una de sus instancias de GitLab. Estos datos supuestamente incluyen aproximadamente 800 Informes de Compromiso del Cliente (CER), que pueden contener información sensible sobre la red y las plataformas de un cliente.