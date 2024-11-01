¿Por qué se recurre a las salidas neutralizadas en las carreras de ciclismo?

En muchas de las carreras más populares del mundo del ciclismo, las salidas neutralizadas se han convertido habituales en las etapas en línea. Durante una distancia determinada que está marcada por la organización en cada prueba, los corredores recorren los primeros kilómetros al ritmo que marca el coche del comisario, antes de llegar a la salida real. Estos primeros kilómetros en los núcleos urbanos son diseñados para que los ciclistas calienten y se eviten enganchones que provoquen caídas. Por tanto, la velocidad controlada por un vehículo.