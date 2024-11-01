edición general
¿Por qué se recurre a las salidas neutralizadas en las carreras de ciclismo?

En muchas de las carreras más populares del mundo del ciclismo, las salidas neutralizadas se han convertido habituales en las etapas en línea. Durante una distancia determinada que está marcada por la organización en cada prueba, los corredores recorren los primeros kilómetros al ritmo que marca el coche del comisario, antes de llegar a la salida real. Estos primeros kilómetros en los núcleos urbanos son diseñados para que los ciclistas calienten y se eviten enganchones que provoquen caídas. Por tanto, la velocidad controlada por un vehículo.

Lo mismo en esta edición se tienen que plantear llegadas neutralizadas.
#1 Eso no tiene ninguna gracia. La salida neutralizada se hace para que la carrera salga desde lugares icónicos y cuando ya estan a salvo fuera del nucleo urbano se da la salida real.
#2 Lo que no les hace gracia son las protestas a final de meta para defender al pueblo palestino.
#3 me parece bien las protestas pero que corten la carrera y esten fastidiando el evento deportivo, no es correcto.
En muchos lugares hemos visto centenares de personas protestando sin entorpecer ni poner en riesgo a los corredores, auxiliares, y al convoy entero de la carrera. etc
#4 Protestas silenciosas y de ser posible fuera de plano y sin molestar :-S, lo de no poner en riesgo, estoy de acuerdo contigo.
#5 protestas con toda legitimidad y ruido, y lo que quieran hacer menos ponerse en medio de la carretera, porque algún incosciente se puso en medio con una lona, hubo suerte pero si te impacta un corredor o una moto a 50 km/h te puede hacer mucho daño o matarte.
