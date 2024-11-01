Recuperar la tierra: ¡Cañada se queda!

Nunca nombramos a Cañada Real y a Tabadol, la organización de mujeres nacida en el Sector 6 en 2010 para frenar los derribos, como ejemplo de autonomía, como espacio de lucha y construcción de autonomía. Vengo de un continente en donde la toma de tierras no se llama “ocupación” sino recuperación. Vengo de un país en el que, en 1954, veteranos de la Revolución Mexicana construyeron un barrio con sus propias manos en la ciudad fronteriza de Tijuana, al ser expulsados de Estados Unidos después de haber trabajado como braceros en el país del norte.