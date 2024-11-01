Recuperar el futuro

Cuando el futuro se percibe como amenaza, las economías comienzan a estancarse. No toda desaceleración económica nace de la falta de recursos. A menudo surge de algo más intangible y corrosivo: el pesimismo(..) Cuando amplios sectores perciben que el esfuerzo ya no garantiza movilidad, el incentivo para emprender -en un negocio o en una carrera universitaria- se debilita. Thomas Piketty ha mostrado cómo la desigualdad no solo concentra riqueza, también desesperanza