La recuperación del servicio de AVE entre Málaga y Madrid se retrasa y ya apunta a marzo

El plan inicial de recuperar la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid para el 8 de febrero se retrasa. Renfe ya apunta al mes de marzo para la vuelta del AVE. Hay que recordar que este servicio se suspendió el 18 de enero, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz. En la última actualización de su plan alternativo de transporte, a la que ha tenido acceso SUR, la operadora ya apunta a marzo. Entre las causas de este retraso, se aduce a «los daños causados en la infraestructura por las condiciones meteorológicas».