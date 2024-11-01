edición general
10 meneos
20 clics
La recuperación del lince ibérico, motivo de orgullo nacional

La recuperación del lince ibérico, motivo de orgullo nacional

Así lo ha apuntado Miguel Ángel Simón, director del proyecto europeo Life+ Iberlince, que tras más de 15 años de trabajo recoge unos frutos “impensables cuando arrancamos con la idea de que la especie se extinguía y que sólo podríamos tener una reserva en cautividad”. “Si me dicen en 2002 -cuando arrancó el proyecto- que lo iban a rebajar de categoría, habría dicho que estaban locos”, ha insistido el director, quien ha recordado que entonces quedaban 94 linces ibéricos en el mundo, distribuidos en dos únicas poblaciones.

| etiquetas: lince , ibérico , orgullo , nacional
8 2 0 K 101 cultura
1 comentarios
8 2 0 K 101 cultura
avejamdro #1 avejamdro
Una recuperación prodigiosa como especie.
1 K 25

menéame