La recuperación del lince ibérico, motivo de orgullo nacional

Así lo ha apuntado Miguel Ángel Simón, director del proyecto europeo Life+ Iberlince, que tras más de 15 años de trabajo recoge unos frutos “impensables cuando arrancamos con la idea de que la especie se extinguía y que sólo podríamos tener una reserva en cautividad”. “Si me dicen en 2002 -cuando arrancó el proyecto- que lo iban a rebajar de categoría, habría dicho que estaban locos”, ha insistido el director, quien ha recordado que entonces quedaban 94 linces ibéricos en el mundo, distribuidos en dos únicas poblaciones.