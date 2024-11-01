Recreación virtual de las esculturas policromadas del Pórtico de la Gloria  

El proyecto, dirigido por Francisco Prado Vilar, presenta una reconstrucción digital en 3D que permite ver las ocho esculturas tal y como fueron concebidas por el taller del Maestro Mateo. Una pieza que recupera las policromías originales, basándose en los estudios de pigmentos y motivos decorativos de la primera policromía del Pórtico y en documentación comparativa, para facilitar una lectura iconográfica de la composición y movimiento de los atuendos y del simbolismo de los personajes.