PP y Vox recortan en planes de emergencia impacta en municipios afectados por la DANA

Ayuntamientos de interior afectados por la dana critican el «sobreesfuerzo» para revisar su prevención ante catástrofes ante el descenso de las ayudas del Consell

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Otra vez PP y Vox reducen los planes de emergencia, como el año pasado pero esta vez con 230 muertos, hay que matar más, es un genocidio

sotillo #4 sotillo
#1 Ya falta menos para otra Dana y se van preparando
#3 daniMate *
El balance de la Dana ha sido muy positivo para los contratistas a la sombra del PP valenciano.
Estarán deseando otra para poder recibir más contratos.
Y total, los funcionarios son una molestia, y las empresas públicas y personal laboral público son unos chiringuiteros que no dejan sobre alguno en los despachos . Un gasto superfluo.

Para que gastar en prevención si puedes ganar mucho más dinero curando
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
8000 votos más
