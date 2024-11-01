Un recorrido por la productora de cine "Fantastic Factory" (2000-2006) ¿Se recuperó el «fantaterror» español?

esta productora derivada de la clásica distribuidora Filmax ha recibido todo tipo de consideraciones, desde tomadura de pelo hasta una gran idea que fue una pena que se perdiera. Tal vez ambas sean correctas a su modo (...) La idea venía a recuperar una vieja tradición del cine español y que ha dado grandes alegrías al aficionado: el Fantaterror (1). En cierta medida, el género fue una especie de refugio creativo durante tiempos duros y nos dio obras que han sido reivindicadas en nuestro país y fuera de él.