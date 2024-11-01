edición general
3 meneos
68 clics
Los récords de España, de mejor a peor, según la Tabla Húngara

Los récords de España, de mejor a peor, según la Tabla Húngara

¿Cuáles son los récords de España más valiosos según la Tabla Húngara? Te presentamos las mejores marcas de la historia de España ordenadas en función de la tabla de puntos.

| etiquetas: récords , españa , atletismo , tabla húngara
3 0 0 K 36 ocio
4 comentarios
3 0 0 K 36 ocio
ElRelojero #1 ElRelojero
Cuando algún derechuzo lea la tabla masculina, le dará un telele.
0 K 13
#2 Jacusse
#1 casi todos con ocho apellidos españoles, no?
0 K 10
ElRelojero #3 ElRelojero
#2 Hay dos Mohamed y un Jordan (creo que era de origen cubano)
0 K 13
#4 Jacusse *
#3 el primero español y mucho español es Yago Lamela, qepd.
0 K 10

menéame