edición general
5 meneos
86 clics

Recordar la magia

Hace poco, una amiga tuvo un hijo. De vez en cuando les visito y paso unos días con ellos. Me parece fascinante verlo crecer. Él hace poco que cumplió un año. Yo lo conozco desde que tenía pocos meses. Desde...

| etiquetas: magia
4 1 0 K 37 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 37 actualidad

menéame