Récord de público en la feria de Sevilla de Miami

La Feria de Sevilla celebrada en Miami ha firmado su edición más destacada hasta la fecha, consolidándose como una de las grandes citas culturales del sur de Florida y como el principal escaparate de la tradición andaluza fuera de España. El evento, que tuvo lugar en Tropical Park, reunió a más de 10.000 personas en una jornada que recreó el ambiente de la Feria de Abril: casetas, música, gastronomía y un público entregado en un entorno festivo y familiar.