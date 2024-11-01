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Récord de público en la feria de Sevilla de Miami

Récord de público en la feria de Sevilla de Miami

La Feria de Sevilla celebrada en Miami ha firmado su edición más destacada hasta la fecha, consolidándose como una de las grandes citas culturales del sur de Florida y como el principal escaparate de la tradición andaluza fuera de España. El evento, que tuvo lugar en Tropical Park, reunió a más de 10.000 personas en una jornada que recreó el ambiente de la Feria de Abril: casetas, música, gastronomía y un público entregado en un entorno festivo y familiar.

| etiquetas: sevilla , miami , feria , miamilucía
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4 comentarios
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#2 Leon_Bocanegra
Las mejores ferias de Sevilla ,las de Miami.
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sotillo #1 sotillo
Esto ¿Esto es una noticia?
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#3 fremen11
Pues se les ha dado mejor que en Mandrilucía :troll: :troll: :troll:
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
La verdad que las ferias de aqui abajo, si sabes llevar los tiempos, los protocolos son del carajo, aunque las versiones de aliexpress de los intentos de fuera, tienen que estar relativamente bien, aunque con la problematica cultural, como el aborto de madrid.
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