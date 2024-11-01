edición general
Récord de 129 periodistas asesinados en 2025; Israel responsable de dos tercios de las muertes (EN)

Israel fue responsable de dos tercios de todos los asesinatos de prensa tanto en 2025 como en 2024.

Mangione #1 Mangione *
Terroristas asesinos genocidas de una teocracia colonialista y expansionista. Nazis descendientes del acuerdo de Havaara. es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara
Tkachenko #2 Tkachenko
@Eirene veo que cierto usuario sigue teniendo bula para calzar negativos claramente ideológicos.
#4 concentrado
De hecho, se ha alcanzado el récord por culpa del gran número de periodistas asesinados por el ejército de Israel.
nemesisreptante #3 nemesisreptante
Que nadie se lleve las manos a la cabeza que cuando salga la lista se países por Libertad de prensa Israel estará muy por encima de países en los que no se asesina a periodistas :shit:
