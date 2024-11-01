edición general
Reconstruyen la historia de una familia neandertal de hace 54.000 años: un padre y su hija revelan el lado más humano del pasado

Un hallazgo sin precedentes en una cueva de Siberia revela vínculos familiares, migraciones femeninas y una organización social inesperadamente humana entre los neandertales.

Asimismov #1 Asimismov *
organización social inesperadamente humana entre los neandertales.

No sé si se refiere a humanos o se sorprende que los humanos actuales tengan organización social.
