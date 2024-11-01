edición general
Reconstrucción del bombardeo de una escuela en Irán, la peor masacre en la ofensiva de EEUU e Israel

Las fotografías y los vídeos verificados del lugar, que The Guardian ha decidido no publicar por la crudeza de su contenido, muestran los cuerpos de las niñas parcialmente sepultados entre los escombros. En uno de los videos se ve cómo rescatan de entre las ruinas el brazo amputado de una niña muy pequeña. Entre los restos aparecen mochilas de colores, manchadas de sangre y cubiertas de polvo de hormigón. Una niña viste un vestido verde con parches de cuadros vichy en los bolsillos y el cuello.

A.more
Es la especialidad de Israel. Matar niños. EEUU tampoco se queda atrás en matar inocentes
Pertinax
En dos palabras: puto asco.
