Reconquista 2.0, homenaje a Charlie Kirk y baja de Milei: Madrid acoge un nuevo aquelarre ultra

Reconquista 2.0, homenaje a Charlie Kirk y baja de Milei: Madrid acoge un nuevo aquelarre ultra

El lema del evento es "Comienza la Reconquista" y se homenajeará a , el político ultraderechista estadounidense asesinado esta semana Charlie Kirk

ieicaonvas #7 ieicaonvas
Vividores que no han trabajado en su vida, en busca del dinero contribuyente i que deberian correrlos a hostias hasta la frontera, la que sea.

:troll:
SMaSeR #4 SMaSeR
Reunión de retrasados. Ya hay uno apestado al que no invitan.
pepel #8 pepel
El Akelarre de los Muertos.
SMaSeR #5 SMaSeR
#3 uhhh , minipollita de derechas incel detected. Suerte con tu suicidio a los 50 .
SMaSeR #10 SMaSeR
Auguro que la mayoría de esa foto acabarán en la cárcel por ladrones.
FrancoMastantuono #1 FrancoMastantuono
Ahora aquelarre es negativo? No veis como sois la puta Iglesia? Que vais a hacer, entrar con una metralleta?
#2 brandao *
#1 relax hombre, has dormido esta noche o llevas horas en vela escudriñando internet buscando quien se ria de lo que le han hecho a ese tipo, espero que no por tu bien y salud, lo mismo aplico al resto
FrancoMastantuono #3 FrancoMastantuono
#2 la inteligencia va mucho más rápido que tu, zurdo seguro.
Kasterot #9 Kasterot
#1 si das ejemplos más cercanos en el tiempo de como reventar un acto mucho mejor.
Ahí tienes al hijo de la alcaldesa de Bezana que puso una bomba incendiaria a la reunión que no le gustaba.
Pero este seguro que es un "héroe" para la panda de tarados de este acto.
FrancoMastantuono #6 FrancoMastantuono *
soy vuestro puto espejo fascistas de mierda. Gracias por la demostración. #_3
