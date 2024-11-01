edición general
5 meneos
66 clics
El reconocimiento de Palestina en el mundo

El reconocimiento de Palestina en el mundo

Desde octubre de 2023, una veintena de países han reconocido al Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido, México o Canadá.

| etiquetas: geopolítica , palestina , reconocimiento , estado , mapa
4 1 0 K 54 politica
sin comentarios
4 1 0 K 54 politica

menéame