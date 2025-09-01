Lo reconocemos cuando lo vemos

Dwight D. Eisenhower, al ver uno de los primeros campos de concentración nazis liberados por las tropas norteamericanas está perfectamente documentada: “Graben todo esto, con películas, con testigos, porque en algún momento de la historia, algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca pasó”. Eisenhower no usó la palabra “genocidio”, ni falta que le hacía…
A lo mejor para evitar las muertes por ahogamiento de la DANA el gobierno del PPNox estaba esperando la sentencia de algún juez.
Hubo gente que dice que no ocurrió; como David Irving, que incluso demandó judicialmente para intentar cambiar la realidad