Lo reconocemos cuando lo vemos

Dwight D. Eisenhower, al ver uno de los primeros campos de concentración nazis liberados por las tropas norteamericanas está perfectamente documentada: “Graben todo esto, con películas, con testigos, porque en algún momento de la historia, algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca pasó”. Eisenhower no usó la palabra “genocidio”, ni falta que le hacía…