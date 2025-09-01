edición general
Lo reconocemos cuando lo vemos

Lo reconocemos cuando lo vemos

Dwight D. Eisenhower, al ver uno de los primeros campos de concentración nazis liberados por las tropas norteamericanas está perfectamente documentada: “Graben todo esto, con películas, con testigos, porque en algún momento de la historia, algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca pasó”. Eisenhower no usó la palabra “genocidio”, ni falta que le hacía…

vviccio #1 vviccio
El PP, Nox y Junts tienen un problema con la prevención de desastres y protección de derechos humanos.
A lo mejor para evitar las muertes por ahogamiento de la DANA el gobierno del PPNox estaba esperando la sentencia de algún juez.
0 K 11
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Y así fue
Hubo gente que dice que no ocurrió; como David Irving, que incluso demandó judicialmente para intentar cambiar la realidad
0 K 7

