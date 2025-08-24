·
La reciente ola de calor, la más intensa desde que hay datos
La ola de calor del 3 al 18 de agosto ha sido la más intensa desde que hay registros en España, por encima de la de julio 2022, con una anomalía de 4,6 ºC
actualidad
actualidad
#2
pedrobotero
La menos intensa de ahora en adelante...
#1
WcPC
35 años he vivido en Sevilla, y lo ocurrido entre el 3 y el 18 de Agosto es lo peor que he vivido nunca en cuanto a temperatura...
Yo era de los que le gustaba pasear por Sevilla a medio día en Julio y Agosto en lugar de dormir la siesta, pasear por una ciudad desierta con una gorra y varios litros de agua...
Literalmente no se podía ni estar fuera de casa a medio día, estando encerrado entre las 2 y las 6 era imperativo y, realmente, más allá del medio día era peligroso salir...
#4
Gadfly
#1
vaya huevos los tuyos salir a pasear a medio día en agosto en Sevilla...
#5
WcPC
#4
Nací en Sevilla, es algo que hacíamos siempre con los patines cuando era niño y luego de adulto andando...
Antes, si te movías por la sombra y estaba hidratado, era más que soportable....
#7
reivaj01
De siempre en agosto ha habido olas de calor más intensas desde que hay datos.
#8
mariKarmo
*
Estoy a ver si salen los tontos de VOX hablando del TERRORISMO CLIMÁTICORRRRRR
#3
borre
*
Edit.
#6
Alcalino
No os preocupeies, las olas de calor del año que viene harán que la de este año deje de ser la mas intensa de la historia
