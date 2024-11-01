edición general
Recibe el alta la última menor ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Cinco personas continúan hospitalizadas, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Málaga

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab han tocado un par de piezas para ella y también han invitado a la pequeña a que les acompañe. De este modo, Marta ha podido tocar la viola con ellos arropada por un gran equipo de profesionales que les han atendido durante su hospitalización.

Tras recibir el alta y en un vídeo, Marta, que ha afirmado haber tenido "muchos dolores" y haber pasado "una semana" en la UCI, donde no se "enteraba de nada", ha expresado su deseo de "volver a Madrid" para ver a sus amigas, aunque, tal y como ha señalado, durante su estancia en el Reina Sofía también ha hecho "dos amigas, Andrea y Daniela".
