edición general
10 meneos
98 clics
Recetas para llevarse a la tumba: cuando tus galletas son tan buenas que grabas las instrucciones en tu lápida

Recetas para llevarse a la tumba: cuando tus galletas son tan buenas que grabas las instrucciones en tu lápida

Rosie había descubierto que existían lápidas en las que la gente dejaba escritas sus recetas. Se dio cuenta de que, una de las cosas que más recordamos de nuestros seres queridos cuando ya no están son sus platos y que “la comida tiene el poder de conectarnos con aquellos que hemos perdido”. Rosie comenzó a investigar y descubrió que había recetas escritas en tumbas por todo Estados Unidos, y así fue como comenzó el proyecto Ghostly Archive, que ha acabado materializándose en el libro. Cuenta que, en Estados Unidos, hay una cierta tendencia a

| etiquetas: galletas , lápidas
9 1 0 K 111 actualidad
4 comentarios
9 1 0 K 111 actualidad
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Uala! Eso mola muchísimo!!!
Voy a buscar el libro ese.
0 K 20
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Las abuelas se llevaron el secreto de sus recetas a la tumba!!
0 K 10
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#2 las abuelas tienen libretas y libros de cocina, hay que revisar antes de tirar cosas importantes.
0 K 20
#4 Tiranoc
Son galletas que están de muerte.
0 K 7

menéame