Una receta para salvar lo que queda del humanismo europeo de las fauces del fascismo

El pensador Rob Riemen defiende en su último libro, ‘La palabra que vence a la muerte’, que la cultura y la razón son, como en otras etapas del pasado, instrumentos para combatir la oleada totalitaria. George Steiner decía que leer a Rob Riemen (Países Bajos,1962) es experimentar tanto angustia como esperanza. Probablemente es así porque el filósofo neerlandés describe, analiza y da respuestas a aquellos que todavía creen en una civilización en la que el humanismo sobreviva a la barbarie. De ahí el título de su último libro,