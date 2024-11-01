edición general
Una receta para salvar lo que queda del humanismo europeo de las fauces del fascismo

El pensador Rob Riemen defiende en su último libro, ‘La palabra que vence a la muerte’, que la cultura y la razón son, como en otras etapas del pasado, instrumentos para combatir la oleada totalitaria. George Steiner decía que leer a Rob Riemen (Países Bajos,1962) es experimentar tanto angustia como esperanza. Probablemente es así porque el filósofo neerlandés describe, analiza y da respuestas a aquellos que todavía creen en una civilización en la que el humanismo sobreviva a la barbarie. De ahí el título de su último libro,

ElenaCoures1
Para empezar, evitar financiación externa en partidos fascistas como Vox
O como AfD en Alemania, que son financiados por Rusia
Plantar cara a los países puramente fascistas como Rusia o Hungría
Perseguir los delitos de odio con dureza
Dejar en evidencia la propaganda de países totalitarios que se venden como ideales o mejores cuando NO lo son
Professor
#1 El humanismo europeo tiene profundas raices cristianas. Id mas a misa , comulgad y confesad, tb rezad el rosario para que Nº Señora proteja a Europa del Islam.
ElenaCoures1
#2 Por supuesto, padre, así lo haremos
Pero solo porque lo pide vuecencia cuya vida guarde dios muchos años
¿Donde dice que queda el cepillo?
Asimismov
#2 a Nuestra Señora Úrsula Inmaculada y de la Santísima Troika Von Der Leyen:  media
Jointhouse_Blues
#2 Aléjese de mis niños, hágame ud. el favor. O no respondo de mis acciones.
