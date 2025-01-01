edición general
“Recen para que llueva": los incendios forestales de Canadá arden ahora donde antes no lo hacían (Eng)

La respuesta de Canadá a la amenaza de fenómenos meteorológicos extremos se ve alterada por el desplazamiento del epicentro tradicional de las llamas a medida que el clima se calienta. "Las condiciones son realmente secas, no hay lluvia a la vista, el riesgo es extremadamente alto en Nueva Escocia", dijo a la prensa el primer ministro de la provincia, Tim Houston. "Estoy contento de asegurarme de que estamos haciendo todo lo posible para proteger a la gente, para proteger la propiedad y tratar de simplemente pasar esta temporada de incendios”

Se están quemando cosas que no se habían quemado antes.
Joder, los gobiernos autonómicos del PP haciendo estragos incluso fuera de sus fronteras... :-/
