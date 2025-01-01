“Recen para que llueva": los incendios forestales de Canadá arden ahora donde antes no lo hacían (Eng)

La respuesta de Canadá a la amenaza de fenómenos meteorológicos extremos se ve alterada por el desplazamiento del epicentro tradicional de las llamas a medida que el clima se calienta. "Las condiciones son realmente secas, no hay lluvia a la vista, el riesgo es extremadamente alto en Nueva Escocia", dijo a la prensa el primer ministro de la provincia, Tim Houston. "Estoy contento de asegurarme de que estamos haciendo todo lo posible para proteger a la gente, para proteger la propiedad y tratar de simplemente pasar esta temporada de incendios”