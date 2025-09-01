La rebelión frente al mal

¿Cómo se propaga el mal? La pregunta ocupó a esos dos grandes pensadores del siglo XX. Incapacidad de sentir, de pensar, de imaginar: creo que Arendt y Anders, cada cual a su modo, asocian la propagación de la barbarie y el mal a una crisis general de la responsabilidad, de la facultad de hacernos cargo de lo que vivimos, de sacar consecuencias de nuestros actos. El mal es lo automático. El mal se propaga en la no-resistencia al mal. La fuerza de los bloqueos de la Vuelta ha sido precisamente la suspensión de la normalidad, de la maquinaria.