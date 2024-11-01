La rebelión de la consciencia: ¿nos estamos apagando antes de tiempo por la anestesia digital?

Tras un análisis sobre la evolución de nuestra sensibilidad, surge una evidencia preocupante: nos estamos apagando antes de tiempo. La hiperconexión y el ruido digital han generado una atonía emocional, una anestesia defensiva que, para protegernos del dolor del mundo, acaba desactivando también nuestra capacidad de asombro y empatía. Frente a esta degradación, el autoconocimiento no es mera erudición, sino una herramienta de resistencia necesaria para recuperar el mando de nuestra propia vida y no ser figurantes de la ajena.