La rebelión de la consciencia: ¿nos estamos apagando antes de tiempo por la anestesia digital?

Tras un análisis sobre la evolución de nuestra sensibilidad, surge una evidencia preocupante: nos estamos apagando antes de tiempo. La hiperconexión y el ruido digital han generado una atonía emocional, una anestesia defensiva que, para protegernos del dolor del mundo, acaba desactivando también nuestra capacidad de asombro y empatía. Frente a esta degradación, el autoconocimiento no es mera erudición, sino una herramienta de resistencia necesaria para recuperar el mando de nuestra propia vida y no ser figurantes de la ajena.

RafaelJimenezCruz #1 RafaelJimenezCruz
En el blog hay varios artículos. Para ir directamente al análisis sobre la Atonía y la Resistencia emocional, podéis bajar hasta el segundo artículo del blog o usar este enlace directo:
www.historiadelasemociones.es/blog.html#atonia
