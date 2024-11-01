edición general
3 meneos
18 clics
Rebeliom do Inframundo - Plantaron lume ao monte [GL]

Rebeliom do Inframundo - Plantaron lume ao monte [GL]  

Tema de 2017 de Rebeliom do Inframundo, una música nacida del dolor de una tierra masacrada por las oleadas de fuegos que año a año, destrozan nuestra tierra.

| etiquetas: rebeliom do inframundo , lume , galicia , incendios , rap , música
2 1 0 K 30 ocio
sin comentarios
2 1 0 K 30 ocio

menéame