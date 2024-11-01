Los rebeldes de Prisa avanzan una lista de fichajes para su nuevo canal de televisión en TDT

El bloque crítico del grupo perfila presentadores y redactores clave mientras diseña formatos, parrilla y estructura para lanzar la cadena. El proyecto de televisión en abierto impulsado por el bloque de socios críticos del Grupo Prisa entra en fase operativa. Según ha podido saber Confidencial Digital, a la espera de que el Gobierno resuelva el concurso para adjudicar una nueva licencia nacional de TDT, el grupo de empresarios que lidera Andrés Varela Entrecanales ha comenzado a diseñar la estructura editorial y a perfilar...