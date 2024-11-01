edición general
Los rebeldes de Prisa avanzan una lista de fichajes para su nuevo canal de televisión en TDT

El bloque crítico del grupo perfila presentadores y redactores clave mientras diseña formatos, parrilla y estructura para lanzar la cadena. El proyecto de televisión en abierto impulsado por el bloque de socios críticos del Grupo Prisa entra en fase operativa. Según ha podido saber Confidencial Digital, a la espera de que el Gobierno resuelva el concurso para adjudicar una nueva licencia nacional de TDT, el grupo de empresarios que lidera Andrés Varela Entrecanales ha comenzado a diseñar la estructura editorial y a perfilar...

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Toni Cantó vuelve a estar disponible, que lo fichen ya!
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
cercana a la PSOE? sí, pero a la PSOE de los muertos vivientes, de los zombies: González, Redondo, etc., a ése PSOE que hace mucho que no existe pero que los zombies siguen por ahí predicando
#3 unocualquierax
Supongo, por los nombres que aparecen en la noticia, que será un canal más cercano al PsoE que al pp.
Más vale una televisión pro-PsoE, que una, la enésima, pro-pp.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... una lista de fichajes de periodistas de primer nivel para poner en marcha el canal desde el primer día. Fuentes del sector confirman que los movimientos se han intensificado en las últimas semanas. El objetivo es llegar al momento de la concesión con un organigrama cerrado, una parrilla esbozada y nombres reconocibles preparados para incorporarse. La consigna interna es clara: acelerar todo lo posible, aunque el calendario final dependa de trámites administrativos que no controlan.
#5 unocualquierax *

Por lo que he leído, más cerca de Zapatero.
En todo caso, con que critiquen al PP ya sería mucho en comparación con lo que hacen los canales que tenemos ahora, menos la Sexta y La1, aunque los telediarios de esta última son más pp que PsoE.
Algo parecido a lo que hace el Wyoming ya estaría bien, que es poner a parir al pp.
Eso ya es menos que nada.
