Los rebeldes de Prisa avanzan una lista de fichajes para su nuevo canal de televisión en TDT

El bloque crítico del grupo perfila presentadores y redactores clave mientras diseña formatos, parrilla y estructura para lanzar la cadena. El proyecto de televisión en abierto impulsado por el bloque de socios críticos del Grupo Prisa entra en fase operativa. Según ha podido saber Confidencial Digital, a la espera de que el Gobierno resuelva el concurso para adjudicar una nueva licencia nacional de TDT, el grupo de empresarios que lidera Andrés Varela Entrecanales ha comenzado a diseñar la estructura editorial y a perfilar...
| etiquetas: television , el pais , prisa
Más vale una televisión pro-PsoE, que una, la enésima, pro-pp.
Por lo que he leído, más cerca de Zapatero.
En todo caso, con que critiquen al PP ya sería mucho en comparación con lo que hacen los canales que tenemos ahora, menos la Sexta y La1, aunque los telediarios de esta última son más pp que PsoE.
Algo parecido a lo que hace el Wyoming ya estaría bien, que es poner a parir al pp.
Eso ya es menos que nada.