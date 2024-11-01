edición general
¿Realmente conoces cómo piensan los chinos? ????

Hablamos con Adrián Díaz, un español que lleva 19 años viviendo en China, para descubrir los secretos de la mentalidad del dragón: ahorro extremo, ambición sin límites, disciplina y una forma de entender el capitalismo que rompe con todo lo que nos cuentan en Occidente.

| etiquetas: adrián díaz , lfde , uri sabat , comunismo , capitalismo , china
fareway #1 fareway
No sé ni como piensa mi marido, voy a saber como piensan todos los chinos...
Pertinax #2 Pertinax
#1 ¿También te mira con ojos suspicaces?
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Este lleva como 20 años allí, su mujer es de allí y tengo la sospecha que aunque conoce China mucho mejor que nosotros le deben de quedar muchas cosas por aprender de China.

Y desde fuera, nos hacemos una idea muy peculiar y distorsionada (en un sentido y en el otro) Y cuanto más escuchas de gente de primera mano ... más descubres que desconoces.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
¿Otra vez el tipejo este por aquí?
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Un español que lleva 19 años lamiendo el ojete a Winnie the Pooh y su dictadura 996
¿Críticas a China? Ni una
Blackat #6 Blackat
Un chino no se achina ni se deja engañar como un chino por una misera china , pues eso suena a cuento chino y
para ir chino Chano no hace falta chino seguir palante haciendo el chino o la china o el chinito de la china o la china del chinito .
