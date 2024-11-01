El ¿realismo? de Rosa Bonheur: la pintora que supo imponerse  

Rosa Bonheur fue una pintora exitosa; la más famosa y mejor pagá del siglo XIX. Supo abrirse camino a fuerza de su propia pasión que era retratar animales pero también llevar adelante su vida privada sin dar explicaciones siendo ahora referente del mundo LGTB. Esta independencia la transformó en una figura excéntrica y admirada aún cuando iba en contra de la moralidad del momento. Galardonada con la Legión de Honor, se hicieron hasta muñecas de ella. Ahora, en un siglo de constantes conflictos sociales, se vuelve a poner de moda su obra.