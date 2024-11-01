edición general
'La realidad de The Biggest Loser': una sociedad feliz humillando a personas obesas, entre otras

Hay quien cree que en Estados Unidos existe una obsesión con las dietas, la comida sana, etc… porque están todos locos. No hay que descartar la alienación y el sufrimiento derivado de la imagen, aquí también lo conocemos, pero nadie se ha parado a pensar que en ese país la enfermedad puede significar la bancarrota, la pérdida de todo.

#1 estreñido
Me arriesgo a que me votéis spam por enviar noticias de mi periódico local. Pero leer las críticas de este hombre sobre TV y como las conecta con lo social me parece una maravilla.
Andreham #2 Andreham
En USA hay obsesión con las dietas porque es una sociedad obesa debido al sedentarismo (literalmente imposible ir andando a sitios en muchos lugares) y porque se han tirado como dos generaciones promoviendo la comida basura, rápida y barata (motivos hay muchos pero todos caen, como de costumbre, en el capitalismo) en todos los ámbitos, desde el colegio al geriátrico.

Le sumas que la sanidad allí te sale por un ojo de la cara y la gente obesa es muy propensa a tener enfermedades derivadas del peso (diabetes, problemas de piernas, problemas de corazón, etc.), y tienes a gente que le ha visto las orejas al lobo "tarde" y ahora se afana en ponerse las pilas.
