'La realidad de The Biggest Loser': una sociedad feliz humillando a personas obesas, entre otras

Hay quien cree que en Estados Unidos existe una obsesión con las dietas, la comida sana, etc… porque están todos locos. No hay que descartar la alienación y el sufrimiento derivado de la imagen, aquí también lo conocemos, pero nadie se ha parado a pensar que en ese país la enfermedad puede significar la bancarrota, la pérdida de todo.
Le sumas que la sanidad allí te sale por un ojo de la cara y la gente obesa es muy propensa a tener enfermedades derivadas del peso (diabetes, problemas de piernas, problemas de corazón, etc.), y tienes a gente que le ha visto las orejas al lobo "tarde" y ahora se afana en ponerse las pilas.