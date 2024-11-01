La Real Sociedad Matemática Española declarada entidad de utilidad pública

El Ministerio del Interior ha declarado asociación de utilidad pública a la Real Sociedad Matemática Española (RSME) tras la resolución firmada este 16 de septiembre de 2025 por la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. Para la presidenta de la RSME, “esta declaración no solo pone en valor el papel de la RSME como referente en la promoción de la ciencia y la investigación matemática en España, sino que también reportará importantes beneficios fiscales a la institución y a sus miembros que ayudarán al desarrollo".