edición general
6 meneos
12 clics
La Real Sociedad Matemática Española declarada entidad de utilidad pública

La Real Sociedad Matemática Española declarada entidad de utilidad pública

El Ministerio del Interior ha declarado asociación de utilidad pública a la Real Sociedad Matemática Española (RSME) tras la resolución firmada este 16 de septiembre de 2025 por la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. Para la presidenta de la RSME, “esta declaración no solo pone en valor el papel de la RSME como referente en la promoción de la ciencia y la investigación matemática en España, sino que también reportará importantes beneficios fiscales a la institución y a sus miembros que ayudarán al desarrollo".

| etiquetas: rsme , real sociedad matemática española , entidad de utilidad pública
5 1 0 K 68 ciencia
1 comentarios
5 1 0 K 68 ciencia
Apotropeo #1 Apotropeo
-Socorro, ¿ Hay algún doctor en la sala ?
- Yo, soy doctor en matemáticas.
- Pero mi marido se muere.
- Pues uno menos
1 K 19

menéame