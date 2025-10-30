El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán 4.000 millones de euros a la UEFA

El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán más de 4.000 millones de euros (4.650 millones de dólares) a la UEFA, acusada de torpedear su proyecto de competición europea de fútbol, indicó el jueves a AFP una fuente cercana al caso. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el miércoles que el organismo rector del fútbol europeo "abusó de su posición dominante" al intentar impedir la creación de una Superliga europea de fútbol en 2021.