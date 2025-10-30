edición general
El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán 4.000 millones de euros a la UEFA

El Real Madrid y el promotor de la Superliga reclamarán más de 4.000 millones de euros (4.650 millones de dólares) a la UEFA, acusada de torpedear su proyecto de competición europea de fútbol, indicó el jueves a AFP una fuente cercana al caso. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el miércoles que el organismo rector del fútbol europeo "abusó de su posición dominante" al intentar impedir la creación de una Superliga europea de fútbol en 2021.

Kantinero #4 Kantinero
El Madrid de berrinche porque es el dueño de la pelota y hay que jugar como el quiera
Ovlak #2 Ovlak *
al intentar impedir
Pero no lo impidió. El proyecto se cayó por su propio peso.
Tarod #3 Tarod
Uy la Uefa, no sabía con quién se estaba metiendo. Floren contraataca y amenaza con quitarles hasta el sacapuntas
mecha #1 mecha
No me mola la superliga mucho, tal y como estaba planteada, pero FIFA y UEFA están podridas hasta el fondo. Ojalá salga la denuncia adelante solo por eso y acabe con la burbuja del fútbol y con esos dirigentes asquerosos.
