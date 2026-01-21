edición general
Reacciones al discurso de Trump desde EEUU: "Díganle que los archivos de Epstein están en Groenlandia"

Mientras los demócratas hablan de “vergüenza”, un congresista republicano ironiza sobre Groenlandia y Epstein ...

Verdaderofalso
Que archivos? El FBI dijo que no existían :troll:
