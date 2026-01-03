edición general
3 meneos
25 clics
La reacción de los líderes internacionales al operativo de EE.UU. y la captura de Maduro

La reacción de los líderes internacionales al operativo de EE.UU. y la captura de Maduro

Líderes de la región y de Europa fijaron postura tras el operativo informado por Estados Unidos.

| etiquetas: eeuu , secuestro , venezuela , colombia , brasil , méxico , ue
2 1 0 K 20 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad

menéame