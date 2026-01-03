·
La reacción de los líderes internacionales al operativo de EE.UU. y la captura de Maduro
Líderes de la región y de Europa fijaron postura tras el operativo informado por Estados Unidos.
actualidad
#1
MariaRosarioKaren
*
No veo a Macrón:
www.infobae.com/america/agencias/2026/01/03/macron-celebra-la-liberaci
ni a Mertz
www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-ataques-venezuela-directo_6_
