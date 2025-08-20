edición general
Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura había ordenado desde la tarde del miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de costa tras el hallazgo en playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, un molusco marino de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura.

Asimismov #5 Asimismov
#4 esa esastamente.
0 K 12
Asimismov #1 Asimismov
Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, ... capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores

Ha sido leer esto y pensar en Feijóo.

Siento el :calzador:
0 K 12
alpoza #2 alpoza
#1 Solo faltaría que cerrasen las playas ante su presencia :-)
0 K 10
Asimismov #3 Asimismov *
#2 ese no pisa la playa, salvo la de su casa en terreno de dominio marítimo, él prefiere los narcoyates.
0 K 12
alpoza #4 alpoza
#3 Esa casa que querían limitar un cacho de playa para uso exclusivo ?
0 K 10
#6 Quienmesalvara
¿Gordi? ¿Gordi? ¿Qué es eso tío? Mi mujer me llama Dragón Azul Venenoso
0 K 6

