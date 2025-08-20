Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura había ordenado desde la tarde del miércoles izar la bandera roja y prohibir el baño a lo largo de sus once kilómetros de costa tras el hallazgo en playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como “dragón azul”, un molusco marino de apenas cuatro centímetros pero capaz de provocar náuseas, vómitos y fuertes dolores con su picadura.