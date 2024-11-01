Las razones por las que estamos demandando a Robert F. Kennedy Jr

Durante sus audiencias de confirmación, Kennedy prometió una «transparencia radical»: el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) compartiría tanta información que la gente ya no tendría que esperar a recibir respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. Efectivamente, hay una página titulada «Transparencia radical» en el sitio web del HHS, pero solo contiene información sobre cinco temas, todos ellos causas favoritas de la Administración, como los supuestos conflictos de intereses entre los asesores sobre vacunas, el