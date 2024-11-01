Los 'ravers' de Albacete reivindican su fiesta "pacífica" y los vecinos les dan la bienvenida: "Son muy agradables, incluso te animan a ir"

Desde el pasado martes, las inmediaciones del pantano del Cenajo, una zona rural entre los municipios de Hellín y Férez (Albacete) acogen a miles de personas, procedentes de varios países de Europa, que celebran una macro 'rave' ilegal: la "Big Fucking Party". Pese a los intentos de la Guardia Civil para controlar e impedir que los 'ravers' se asentasen en la zona, la macrofiesta se ha instalado, un año más, en esta zona remota, en la que sus participantes tienen la intención de continuar con la fiesta unos cuantos días más.
