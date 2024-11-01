edición general
5 meneos
67 clics
Los ratones pintores y el gato borrador de Pelikan

Los ratones pintores y el gato borrador de Pelikan

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que el entretenimiento cabía en un estuche. Un tiempo donde el sonido de una tiza contra la pizarra y el aroma a goma de borrar con olor a nata eran la banda sonora de nuestra infancia (...) En ese pequeño universo de cuadernos y libros forrados, lápices mordisqueados y reglas que siempre desaparecían, habitaba una corte de personajes de plástico que trascendieron su humilde función de material escolar para convertirse en verdaderos iconos de la EGB: los Ratones Pintores de Pelikan y su inseparable némesis...

| etiquetas: pelikan , ratones pintores , gato borrador , estuches , 80 , egb
4 1 0 K 107 ocio
2 comentarios
4 1 0 K 107 ocio
RanaPaca #1 RanaPaca
Recordatorio de que toca revisión de próstata
1 K 20
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡JODER! Recuerdo desbloqueado.
0 K 13

menéame