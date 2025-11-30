Ratifican penas de hasta diez años para tres jóvenes por arrojar a otro desde una ventana en Bilbao

La víctima, a quien conocían de un centro de menores, fue atacada con cuchillos y forzada a saltar desde un segundo piso en el barrio de San Francisco. Según la sentencia, los tres acusados -de 18, 19 y 20 años en el momento de los hechos- acudieron al piso de la víctima, ubicado en la calle La Naja, acompañados por un menor que finalmente quedó absuelto. Tras comunicarle su intención de instalarse tanto en su dormitorio como en el contiguo, el joven rechazó la propuesta y fue entonces cuando comenzaron las amenazas.