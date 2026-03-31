Ratas muertas, asesinatos y masones: arranca en París el juicio de la logia Athanor

El lunes se abrió un gran proceso que pasará a los anales con el nombre de Athanor, una logia de masones que desarrollaron toda una trama de artimañas para lograr contratos con el Estado. El resultado: veintidós personas serán juzgadas durante tres meses y medio por el Tribunal de lo Criminal de París, por multitud de delitos, entre ellos el de asesinato. En total, 13 acusados se enfrentan a cadena perpetua, entre ellos cuatro militares, tres policías, entre ellos un oficial de inteligencia retirado, un guardia de seguridad y dos directivos